Каталонская Барселона выиграла первый тайм матча 1/4 финала Кубка Испании 2025/26 у команды Альбасете.

По итогам 45 минут счет 1:0 в пользу подопечных Хансли Флика. Пока что единственый гол на 39-й забил Ламин Ямаль, ассист отдал Френки Де Йонг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Ламина это второй гол в текущем розыгрыше Кубка Испании. В 1/8 финала он поразил ворота Расинга (2:0).

Альбасете выступает во втором по силе дивизионе страны (Сегунде) и в предыдущем раунде национального Кубка сенсационно выбил мадридский Реал (3:2).

Альбасете и Барселона начали очное противостояние 3 января в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте.

❗️ ВИДЕО. Барселона выиграла первый тайм у обидчика Реала благодаря голу Ямаля

Getty Images/Global Images Ukraine

