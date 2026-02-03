ВИДЕО. Барселона выиграла первый тайм у обидчика Реала благодаря голу Ямаля
Ламин оформил каталонцам минимальный гандикап по итогам 45 минут матча 1/4 финала Кубка
Каталонская Барселона выиграла первый тайм матча 1/4 финала Кубка Испании 2025/26 у команды Альбасете.
По итогам 45 минут счет 1:0 в пользу подопечных Хансли Флика. Пока что единственый гол на 39-й забил Ламин Ямаль, ассист отдал Френки Де Йонг.
Для Ламина это второй гол в текущем розыгрыше Кубка Испании. В 1/8 финала он поразил ворота Расинга (2:0).
Альбасете выступает во втором по силе дивизионе страны (Сегунде) и в предыдущем раунде национального Кубка сенсационно выбил мадридский Реал (3:2).
Альбасете и Барселона начали очное противостояние 3 января в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте.
My name is Lamine Yamal, I scored and I do love FC Barcelona pic.twitter.com/8T1CmX27yY— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2026
