Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Компания Роналду подписала важное соглашение с Федерацией футбола Португали
Португалия
04 февраля 2026, 05:13 |
Компания предоставила национальным сборным Португалии доступ к новейшим техническим разработкам

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская футбольная федерация подписала соглашение о сотрудничестве с брендом AVA CR7, владельцем которого является Криштиану Роналду. Данное партнерство рассчитано на период до завершения 2026 года.

Проект AVA (Advanced Recovery for Athlete By CR7) фокусируется на инновационных технологиях, направленных на эффективную реабилитацию и улучшение физических показателей атлетов. Фирма занимается созданием высокотехнологичного инвентаря, который помогает ускорять регенерацию мышечных тканей и снижать риски получения повреждений.

Согласно достигнутым договоренностям, компания предоставила национальным командам Португалии доступ к новейшим техническим разработкам. К слову, аналогичные методики и оборудование для поддержания формы применяет и сам лидер сборной Криштиану Роналду.

Федерация футбола Португалии Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
