Лапорта ответил Реалу после скандального матча с Райо Вальекано

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал видеоматериалы, которые выходят на клубном телеканале «Реала».

В воскресенье мадридский клуб на своем поле одержал победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Решающий мяч забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 100-й минуте. Одиннадцатиметровый был назначен за нарушение правил со стороны Нобеля Менди против Браима Диаса.

«Мы говорим о клубе, который владеет собственным телеканалом и регулярно распространяет сомнительные заявления, утверждая, что судьи постоянно и систематически действуют против них.

А сейчас они молчат? Что они скажут теперь? Получается, их больше не ущемляют? Они уже все проанализировали? Пусть внимательно посмотрят на эту ситуацию», – заявил Лапорта.