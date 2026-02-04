Лапорта ответил Реалу после скандального матча с Райо Вальекано
Президент Барселоны прокомментировал выходящие на клубном телеканале мадридцев видео
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал видеоматериалы, которые выходят на клубном телеканале «Реала».
В воскресенье мадридский клуб на своем поле одержал победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Решающий мяч забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 100-й минуте. Одиннадцатиметровый был назначен за нарушение правил со стороны Нобеля Менди против Браима Диаса.
«Мы говорим о клубе, который владеет собственным телеканалом и регулярно распространяет сомнительные заявления, утверждая, что судьи постоянно и систематически действуют против них.
А сейчас они молчат? Что они скажут теперь? Получается, их больше не ущемляют? Они уже все проанализировали? Пусть внимательно посмотрят на эту ситуацию», – заявил Лапорта.
