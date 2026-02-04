Криштиану Роналду выбрал неожиданную команду, где продолжит карьеру

Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» после конфликта с руководством клуба. В контракте португальца прописан пункт о возможном трансфере летом 2026 года по желанию игрока за отступные 50 млн евро. Роналду рассматривает варианты возвращения в Европу или переезда в США, отдавая предпочтение MLS.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Роналду может сенсационно вернуться в Европу.