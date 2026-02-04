Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану Роналду выбрал неожиданную команду, где продолжит карьеру
04 февраля 2026, 06:22 |
Криштиану Роналду выбрал неожиданную команду, где продолжит карьеру

Криштиану может перейти в один из клубов MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» после конфликта с руководством клуба. В контракте португальца прописан пункт о возможном трансфере летом 2026 года по желанию игрока за отступные 50 млн евро. Роналду рассматривает варианты возвращения в Европу или переезда в США, отдавая предпочтение MLS.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Роналду может сенсационно вернуться в Европу.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
