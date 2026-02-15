Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге
Матч против Райо завершился со счетом 0:3
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе Эстадио Муниципаль ду Бутарке в Леганесе и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Интересно, что еще несколько дней назад «Атлетико» уничтожил «Барселону» (4:0) в Кубке Испании, но теперь разгромно проиграл команде из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.
Ла Лига 2025/26. 24-й тур, 15 февраля
Райо Вальекано – Атлетико – 3:0
Голы: Перес, 40, Валентин, 45, Менди, 76
Овьедо – Атлетик – 1:2
Голы: Чайра, 30 – Хаурегисар, 58, Сансет, 71 (пен.)
События матча
