Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе Эстадио Муниципаль ду Бутарке в Леганесе и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Интересно, что еще несколько дней назад «Атлетико» уничтожил «Барселону» (4:0) в Кубке Испании, но теперь разгромно проиграл команде из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Ла Лига 2025/26. 24-й тур, 15 февраля

Райо Вальекано – Атлетико – 3:0

Голы: Перес, 40, Валентин, 45, Менди, 76

Овьедо – Атлетик – 1:2

Голы: Чайра, 30 – Хаурегисар, 58, Сансет, 71 (пен.)