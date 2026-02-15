Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.02.2026 17:15 – FT 3 : 0
Атлетико Мадрид
Испания
15 февраля 2026, 19:25 |
3

Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге

Матч против Райо завершился со счетом 0:3

15 февраля 2026, 19:25
3 Comments
Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе Эстадио Муниципаль ду Бутарке в Леганесе и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Интересно, что еще несколько дней назад «Атлетико» уничтожил «Барселону» (4:0) в Кубке Испании, но теперь разгромно проиграл команде из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Ла Лига 2025/26. 24-й тур, 15 февраля

Райо Вальекано – Атлетико – 3:0
Голы: Перес, 40, Валентин, 45, Менди, 76

Овьедо – Атлетик – 1:2
Голы: Чайра, 30 – Хаурегисар, 58, Сансет, 71 (пен.)

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Нобель Менди (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Валентин (Райо Вальекано).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Перес (Райо Вальекано), асcист Андрей Рациу.
Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии
Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии
Райо Вальекано Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Атлетик Бильбао Микель Хаурегисар Ойан Сансет видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 3
Voldorr_94
Барсі щоб пройти треба виграти з різницею в 3 мʼячі, нащо зливати цей матч, барса немає шансів
0
T-800
не дали им сделать 4-0, поздравляю!!!
0
Victor673256ua
Мабуть пересвяткували перемогу над Барселоною) Буває..
0
