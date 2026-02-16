Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Кальяри
16.02.2026 21:45 - : -
Лечче
Италия
Кальяри – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч начнется 16 февраля в 21:45 по Киеву

Кальяри – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Кальяри

В понедельник, 16 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Лечче». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Кальяри

Довольно неплохие результаты в текущем сезоне демонстрируют сардинцы. После 24 туров чемпионата Италии на балансе команды уже 28 очков, которые позволяют находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 7 зачетных пунктов.

В Кубке Италии «Кальяри» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Наполи» в серии пенальти.

Лечче

В текущем сезоне Серии А «желто-красные» снова ведут борьбу за сохранение прописки. За 24 тура клубу удалось набрать 21 балл, благодаря которым он пока находится на 17 месте турнирной таблицы. «Фиорентина», которая находится на 18-й строчке и имеет такое же количество очков, «Лечче» опережает только благодаря лучшим показателям в очных встречах.

Кубок Италии коллектив также покинул рано, вылетев от «Милана» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Кальяри». Островяне одержали 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Лечче».

Интересные факты

  • «Лечче» забил всего 15 голов в текущем сезоне Серии А – самый плохой результат среди всех команд.
  • Только в 2/8 предыдущих поединков «Лечче» было забито больше 2 голов.
  • «Кальяри» победил в 3/4 предыдущих играх.
  • «Лечче» не побеждает на выезде уже 6 поединков подряд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.30 для Кальяри и 3.63 для Лечче. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды находятся примерно на одинаковом уровне, так что спрогнозировать победителя будет непросто. Однако я думаю, что тенденция малого количества голов в играх «Лечче» продолжится и сегодня, поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Кальяри
16 февраля 2026 -
21:45
Лечче
Тотал менее 2.5 1.5
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Кальяри Лечче прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Италии по футболу Серия A
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
