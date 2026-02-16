В понедельник, 16 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Лечче». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Кальяри

Довольно неплохие результаты в текущем сезоне демонстрируют сардинцы. После 24 туров чемпионата Италии на балансе команды уже 28 очков, которые позволяют находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 7 зачетных пунктов.

В Кубке Италии «Кальяри» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Наполи» в серии пенальти.

Лечче

В текущем сезоне Серии А «желто-красные» снова ведут борьбу за сохранение прописки. За 24 тура клубу удалось набрать 21 балл, благодаря которым он пока находится на 17 месте турнирной таблицы. «Фиорентина», которая находится на 18-й строчке и имеет такое же количество очков, «Лечче» опережает только благодаря лучшим показателям в очных встречах.

Кубок Италии коллектив также покинул рано, вылетев от «Милана» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Кальяри». Островяне одержали 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Лечче».

Интересные факты

«Лечче» забил всего 15 голов в текущем сезоне Серии А – самый плохой результат среди всех команд.

Только в 2/8 предыдущих поединков «Лечче» было забито больше 2 голов.

«Кальяри» победил в 3/4 предыдущих играх.

«Лечче» не побеждает на выезде уже 6 поединков подряд.

Прогноз

Обе команды находятся примерно на одинаковом уровне, так что спрогнозировать победителя будет непросто. Однако я думаю, что тенденция малого количества голов в играх «Лечче» продолжится и сегодня, поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.5.