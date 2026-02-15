Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Мэкклсфилд
16.02.2026 21:30 - : -
Брентфорд
15 февраля 2026, 21:55 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:18
8
0

Маклсфилд Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 16 февраля в 21:30 по Киеву

Маклсфилд Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Брентфорд

В понедельник, 16 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Маклсфилдом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Маклсфилд

Для полупрофессионального коллектива текущий сезон действительно проходит отлично. После 28 игр северной Национальной лиги (6-й силой дивизион Англии) «Маклсфилд» имеет на балансе 48 очков и занимает 7-е место турнирной таблицы, которая даст возможность бороться за повышение. Однако даже от топ-4 команду отделяет всего 4 балла, кроме этого у нее есть 4 матча в запасе.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии «Маклсфилд» прошел 3 раунда квалификации, а затем выбил «Тоттон», «Слау» и даже «Кристалл Пелас» – действующего обладателя трофея.

Брентфорд

Неожиданно уверенные результаты демонстрируют пчелы в текущем сезоне. За 26 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать 40 зачетных пунктов, благодаря которым он пока находится на 7-м месте турнирной таблицы. И от 4-й, и от 12-й позиции «Брентфорд» отделяет 6 баллов.

В 1/32 финала Кубка Англии лондонцы одержали победу 2:0 над проблемным «Шеффилд Венздей».

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в сезоне 2008/09 в рамках Второй лиги Англии. Каждый коллектив одержал по 1 победе.

Интересные факты

  • В последних 6 выездных матчах «Брентфорд» одержал 5 побед.
  • «Маклсфилд» в свою очередь имеет 6-матчевую выигрышную домашнюю серию.
  • «Маклсфилд» не может сохранить ворота сухими уже 6 игр подряд.
  • В свою очередь «Брентфорд» не сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих поединках.

Прогноз

В текущем сезоне Кубка Англии «Маклсфилд» совершает настоящее чудо, однако у каждой сказки есть свой конец. Я поставлю на победу крепкого Брентфорда с форой -1 (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).

Маклсфилд
16 февраля 2026 -
21:30
Брентфорд
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
