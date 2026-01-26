Был не нужен Амориму. МЮ предложит контракт молодому хавбеку
Мейну получит новый контракт
Манчестер Юнайтед готов открыть переговоры с полузащитником Кобби Мейну, который в нынешнем сезоне испытытвает проблемы с игровой практикой.
Мейну не входил в планы тренера Рубена Аморима, но после его увольнения ситуация может измениться, а клуб не хочет терять молодого игрока, чей контракт завершается через полтора года.
Сообщается, что после новости об уходе в конце сезона Каземиро МЮ активизировался и хочет продлить контракт 20-летнего хавбека на более выгодных условиях.
В нынешнем сезоне Мейну провел 15 матчей и сделал 1 ассист.
