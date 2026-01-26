Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Был не нужен Амориму. МЮ предложит контракт молодому хавбеку
Англия
26 января 2026, 16:59 | Обновлено 26 января 2026, 17:31
453
0

Был не нужен Амориму. МЮ предложит контракт молодому хавбеку

Мейну получит новый контракт

26 января 2026, 16:59 | Обновлено 26 января 2026, 17:31
453
0
Был не нужен Амориму. МЮ предложит контракт молодому хавбеку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Манчестер Юнайтед готов открыть переговоры с полузащитником Кобби Мейну, который в нынешнем сезоне испытытвает проблемы с игровой практикой.

Мейну не входил в планы тренера Рубена Аморима, но после его увольнения ситуация может измениться, а клуб не хочет терять молодого игрока, чей контракт завершается через полтора года.

Сообщается, что после новости об уходе в конце сезона Каземиро МЮ активизировался и хочет продлить контракт 20-летнего хавбека на более выгодных условиях.

В нынешнем сезоне Мейну провел 15 матчей и сделал 1 ассист.

По теме:
МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами
Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков
Все серьезно? В Нидерландах рассказали о проблемах с трансфером Зинченко
Манчестер Юнайтед Кобби Мейну Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26 января 2026, 08:08 40
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26 января 2026, 15:02 0
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 января в 22:00 по Киеву

Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26.01.2026, 07:44
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
24.01.2026, 23:48 3
Бокс
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 18
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем