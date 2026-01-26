Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинцев на 27 января на AusOpen
Во вторник, помимо Элины, также сыграют Сушкова, Скляр и Белозерцев
27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки на юниорских турнирах.
Во вторник в Мельбурне из украинок выступит Элина Свитолина, которая встретится с Коко Гауфф.
Из юниоров сыграют Антонина Сушкова, Полина Скляр и Никита Белозерцев.
Расписание матчей украинцев на 27 января на Australian Open 2026
Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/4 финала
Rod Laver Arena. 1-й запуск ночной сессии (не ранее 10:00)
Элина Свитолина [12] – Коко Гауфф [3]
Australian Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/16 финала
Court 15. 1-й запуск (не ранее 00:00)
Никита Белозерцев [6] – Вихаан Редди
Корт №13. 1-й запуск (не ранее 00:00)
Полина Скляр – Ксения Ефремова [3]
1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 01:30)
Антонина Сушкова – Эллен Хирши [WC]
