Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинцев на 27 января на AusOpen

27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки на юниорских турнирах.

Во вторник в Мельбурне из украинок выступит Элина Свитолина, которая встретится с Коко Гауфф.

Из юниоров сыграют Антонина Сушкова, Полина Скляр и Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинцев на 27 января на Australian Open 2026

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/4 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск ночной сессии (не ранее 10:00)

Элина Свитолина [12] – Коко Гауфф [3]

Australian Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/16 финала

Court 15. 1-й запуск (не ранее 00:00)

Никита Белозерцев [6] – Вихаан Редди

Корт №13. 1-й запуск (не ранее 00:00)

Полина Скляр – Ксения Ефремова [3]

1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 01:30)

Антонина Сушкова – Эллен Хирши [WC]