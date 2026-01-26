Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Жирона
26.01.2026 22:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2026, 13:02 | Обновлено 26 января 2026, 14:02
328
0

Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 января в 22:00 по Киеву

26 января 2026, 13:02 | Обновлено 26 января 2026, 14:02
328
0
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

25 января на Монтиливи пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда, конечно, помнит свой триумф позапрошлого сезона. Но при этом потом был холодный душ 2024/2025, с провалами везде, от вялого дебюта в Лиге чемпионов и до позорного вылета от полулюбителей в кубке, ну и в Примере от вылета отделило буквально пару очков. Кстати, не так чтобы быстро все поменялось и в новой темпораде: начинали с одних только поражений, да и в Копе нечем хвастаться.

Но все же положительные моменты были, а 2026-й год получается проводить на подъеме. И нельзя не отметить, что важнейшую роль в рывке (три победы кряду!) сыграли украинцы, Цыганков и Ванат. Не удивительно, что сейчас якобы попытаются подписать еще и фактурного Пищура - очевидно, что видят в нем некий аналог Довбика, что в бронзовом сезоне становился тут лучшим бомбардиром всей Ла Лиги.

Хетафе

Клуб не имел настолько резких всплесков, как жиронцы. Хотя не так давно был участником плей-офф Лиги Европы. Этого достигали с нынешним тренером, Бордаласом, который незадолго до еврокубкового бенефиса поднимал подопечных из Сегунды. Правда, вернувшись, он реализовывал более скромные, хотя и важные цели: дважды удержал достаточно комфортно в Ла Лиге.

Казалось, что так постепенно выстраивалась игра, и сейчас будет подъем, ведь и стартовали в сезоне удачно, и в октябре был неплохой отрезок. Но нынешний спад уже откровенно затянулся. И в кубке в середине декабря уступили скромному Бургосу, и в Примере было пять побед при одной ничьей - закончили 1:1 с Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

Четырежды в шести последних очных поединках были победы мадридского клуба, и только дважды они на этом отрезке уступали представителю Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно видят шансы на очки для переживающих затяжную депрессию гостей. Ставим на то, что тут Цыганков и компания добудут очередную уже победу в 2026-м году по коэффициенту 2,18 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Жирона
26 января 2026 -
22:00
Хетафе
Победа Жироны 2.18 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стало лучше. Известно, что изменилось в Реале после увольнения Алонсо
Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Де Йонг обошел Кумана по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге
Жирона Хетафе Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
Футбол | 26 января 2026, 11:18 1
ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда

Андрей Хома стал «моряком»

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26 января 2026, 09:18 11
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу

Андрей решил покинуть клуб

Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Футзал | 25.01.2026, 18:49
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Футзал | 25.01.2026, 21:55
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Суркис рассказал, для чего Динамо продлило контракт с Шапаренко
Футбол | 26.01.2026, 05:59
Суркис рассказал, для чего Динамо продлило контракт с Шапаренко
Суркис рассказал, для чего Динамо продлило контракт с Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 99
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем