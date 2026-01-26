25 января на Монтиливи пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда, конечно, помнит свой триумф позапрошлого сезона. Но при этом потом был холодный душ 2024/2025, с провалами везде, от вялого дебюта в Лиге чемпионов и до позорного вылета от полулюбителей в кубке, ну и в Примере от вылета отделило буквально пару очков. Кстати, не так чтобы быстро все поменялось и в новой темпораде: начинали с одних только поражений, да и в Копе нечем хвастаться.

Но все же положительные моменты были, а 2026-й год получается проводить на подъеме. И нельзя не отметить, что важнейшую роль в рывке (три победы кряду!) сыграли украинцы, Цыганков и Ванат. Не удивительно, что сейчас якобы попытаются подписать еще и фактурного Пищура - очевидно, что видят в нем некий аналог Довбика, что в бронзовом сезоне становился тут лучшим бомбардиром всей Ла Лиги.

Хетафе

Клуб не имел настолько резких всплесков, как жиронцы. Хотя не так давно был участником плей-офф Лиги Европы. Этого достигали с нынешним тренером, Бордаласом, который незадолго до еврокубкового бенефиса поднимал подопечных из Сегунды. Правда, вернувшись, он реализовывал более скромные, хотя и важные цели: дважды удержал достаточно комфортно в Ла Лиге.

Казалось, что так постепенно выстраивалась игра, и сейчас будет подъем, ведь и стартовали в сезоне удачно, и в октябре был неплохой отрезок. Но нынешний спад уже откровенно затянулся. И в кубке в середине декабря уступили скромному Бургосу, и в Примере было пять побед при одной ничьей - закончили 1:1 с Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

Четырежды в шести последних очных поединках были победы мадридского клуба, и только дважды они на этом отрезке уступали представителю Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно видят шансы на очки для переживающих затяжную депрессию гостей. Ставим на то, что тут Цыганков и компания добудут очередную уже победу в 2026-м году по коэффициенту 2,18 по линии БК betking.