  4. Де Йонг обошел Кумана по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге
26 января 2026, 12:53 | Обновлено 26 января 2026, 12:54
Де Йонг обошел Кумана по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге

Впомним топ-5 нидерландских футболистов с наибольшим количеством игр за блаугранас

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнки де Йонг

Нидерландский полузащитник Фрэнки де Йонг сыграл 193-й матч за Барселону в Ла Лиге.

Произошло это в поединке 21 тура, в котором каталонцы победили Овьедо со счетом 3:0.

По количеству сыгранных матчей по Барселоне де Йонг обошел Рональда Кумана (192) и теперь занимает второе место среди всех представителей Нидерландов, в разное время выступавших за клуб, по количеству сыгранных матчей в чемпионате Испании.

Уже в этом сезоне де Йонг имеет шанс сравниться с рекордсменом среди нидерландцев, Филиппом Коку, в свое время сыгравшим 205 поединков в Ла Лиге в составе Барселоны.

Нидерландские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей за Барселону в испанской Ла Лиге

  • 205 – Филипп Коку
  • 193 – Фрэнки де Йонг
  • 192 – Рональд Куман
  • 182 – Патрик Клюйверт
  • 173 – Микаэль Райцигер
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Френки де Йонг статистика Филлип Коку Рональд Куман Патрик Клюйверт
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
