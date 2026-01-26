Де Йонг обошел Кумана по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге
Впомним топ-5 нидерландских футболистов с наибольшим количеством игр за блаугранас
Нидерландский полузащитник Фрэнки де Йонг сыграл 193-й матч за Барселону в Ла Лиге.
Произошло это в поединке 21 тура, в котором каталонцы победили Овьедо со счетом 3:0.
По количеству сыгранных матчей по Барселоне де Йонг обошел Рональда Кумана (192) и теперь занимает второе место среди всех представителей Нидерландов, в разное время выступавших за клуб, по количеству сыгранных матчей в чемпионате Испании.
Уже в этом сезоне де Йонг имеет шанс сравниться с рекордсменом среди нидерландцев, Филиппом Коку, в свое время сыгравшим 205 поединков в Ла Лиге в составе Барселоны.
Нидерландские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей за Барселону в испанской Ла Лиге
- 205 – Филипп Коку
- 193 – Фрэнки де Йонг
- 192 – Рональд Куман
- 182 – Патрик Клюйверт
- 173 – Микаэль Райцигер
