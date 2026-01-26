В Барселоне прошел покерный турнир с участием легенды шведского футбола

В Барселоне прошел VIP-турнир по покеру в рамках мероприятия ICE Barcelona. Победителем турнира стал Дэнни Ву. Особое внимание мероприятие привлекло благодаря участию легенды шведского футбола Хенрика Ларссона. Также в турнире принял участие бывший шведский футболист Йохан Мьялльби.

Ларссон, один из самых титулованных футболистов Швеции, известный по выступлениям за «Селтик», «Барселону» и национальную сборную, принял участие в игре за специальным столом на стенде Cubeia. Его присутствие стало одним из главных событий мероприятия и собрало множество зрителей.

Турнир прошел во второй день ICE Barcelona в непринужденной атмосфере, сочетая соревновательный покер и неформальное общение. Инициатива подчеркнула стремление Cubeia объединять индустрию iGaming с яркими спортивными именами.