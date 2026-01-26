Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Врачи уже сказали». Луческу впервые прокомментировал проблемы со здоровьем
Румыния
Известный тренер находится в больнице

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который в Украине работал с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», рассказал о своих проблемах со здоровьем.

Так, 80-летний специалист сообщил, что у него диагностирована тяжелая форма гриппа, в настоящее время он находится в больнице. Луческу заявил, что в течение некоторого времени принимал лекарства дома, но ситуация не улучшалась.

«У меня температура поднялась до 39 градусов. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Надеюсь, скоро поправлюсь. Врачи сказали, что меня выпишут в понедельник», – цитирует румынского тренера ресурс Yeni Akit.

Ранее Луческу дал громкое обещание на свое 80-летие.

