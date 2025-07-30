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Чемпионат мира
30 июля 2025, 00:18 | Обновлено 30 июля 2025, 00:19
568
0

«Я не шучу». Луческу дал громкое обещание на свое 80-летие

У главного тренера сборной Румынии есть еще много планов

30 июля 2025, 00:18 | Обновлено 30 июля 2025, 00:19
568
0
«Я не шучу». Луческу дал громкое обещание на свое 80-летие
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу на свое 80-летие пообещал устроить громкое празднование следующего юбилея, сообщает Gazeta Sporturilor.

«Надеюсь, мы снова увидимся! Обещаю, что в 90 лет у нас будет еще большая вечеринка. Это значит, что вам придется постараться, чтобы следовать за мной. Это не шутка!

Обнимаю вас всех, и мы идем домой. Будьте осторожны, потому что вас побьют ваши жены, если вы еще захотите остаться! У вас есть разрешение? Вам следовало прийти с письменными документами от них», – сказал Луческу гостям, которые вместе с ним праздновали его 80-летие.

В Украине Луческу возглавлял донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». «Горнякам» он посвятил 12 лет своей тренерской карьеры, «бело-синим» – три. Донецкий клуб под его руководством выиграл 22 трофея, киевский – 3.

Сообщалось, что Луческу – рекордсмен по самой длительной карьере в национальной сборной.

По теме:
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Луческу – рекордсмен по самой длинной карьере в национальной сборной
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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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