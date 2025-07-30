«Я не шучу». Луческу дал громкое обещание на свое 80-летие
У главного тренера сборной Румынии есть еще много планов
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу на свое 80-летие пообещал устроить громкое празднование следующего юбилея, сообщает Gazeta Sporturilor.
«Надеюсь, мы снова увидимся! Обещаю, что в 90 лет у нас будет еще большая вечеринка. Это значит, что вам придется постараться, чтобы следовать за мной. Это не шутка!
Обнимаю вас всех, и мы идем домой. Будьте осторожны, потому что вас побьют ваши жены, если вы еще захотите остаться! У вас есть разрешение? Вам следовало прийти с письменными документами от них», – сказал Луческу гостям, которые вместе с ним праздновали его 80-летие.
В Украине Луческу возглавлял донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». «Горнякам» он посвятил 12 лет своей тренерской карьеры, «бело-синим» – три. Донецкий клуб под его руководством выиграл 22 трофея, киевский – 3.
Сообщалось, что Луческу – рекордсмен по самой длительной карьере в национальной сборной.
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