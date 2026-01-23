Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 21:42 |
1594
2

Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу

У Луческу серьезные проблемы со здоровьем

23 января 2026, 21:42 |
1594
2 Comments
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу, который когда-то тренировал «Шахтер» и «Динамо», на этой неделе был срочно госпитализирован. 80-летний специалист находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщает румынское издание ProSport. По информации источника, проблемы со здоровьем у опытного тренера начались после рождественских праздников. Луческу перенес серьезную простуду, которая впоследствии дала осложнения на сердце – орган, с которым у него уже были проблемы ранее.

Отмечается, что наставник сначала прошел интенсивный курс лечения, однако положительной динамики достичь не удалось, а его самочувствие даже ухудшилось, из-за чего врачи приняли решение о госпитализации.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк больница сборная Румынии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ProSport
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Теннис | 23 января 2026, 04:55 0
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин

Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Биатлон | 22.01.2026, 20:41
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Футбол | 23.01.2026, 13:28
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 23.01.2026, 20:11
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
хоспаді! думав Михайличенко! Так румун більше "колишній" ШД....
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 14
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем