Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу

Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу, который когда-то тренировал «Шахтер» и «Динамо», на этой неделе был срочно госпитализирован. 80-летний специалист находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщает румынское издание ProSport. По информации источника, проблемы со здоровьем у опытного тренера начались после рождественских праздников. Луческу перенес серьезную простуду, которая впоследствии дала осложнения на сердце – орган, с которым у него уже были проблемы ранее.

Отмечается, что наставник сначала прошел интенсивный курс лечения, однако положительной динамики достичь не удалось, а его самочувствие даже ухудшилось, из-за чего врачи приняли решение о госпитализации.