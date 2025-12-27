Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛУЧЕСКУ: «Он хотел, чтобы я остался, но сказал, что возьмет в клуб...»
Италия
27 декабря 2025, 05:22 |
Тренер вспомнил свой уход из «Интера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Известный тренер Мирча Луческу вспомнил свой уход из «Интера» в 1999 году и высказался о президенте миланцев Массимо Моратти.

«Массимо Моратти – настоящий джентльмен, он пытался убедить меня остаться, но в том «Интере» у меня было десять футболистов, контракты которых истекали, и он дал понять, что в следующем году возьмет Липпи, что создало мне проблемы. Моратти: в любом случае, он душа клуба, чувствовалась его любовь, он – пример золотой эры, когда итальянский футбол был делом больших семей.

Сегодня это уже не так: фонды, консорциумы, иностранцы... Да, ты играешь, ты управляешь трансферным рынком, но футбол перестал быть развлечением и превратился в обычное событие», – сказал Луческу.

Мирча Луческу Массимо Моратти Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
