ЛУЧЕСКУ: «Он хотел, чтобы я остался, но сказал, что возьмет в клуб...»

Известный тренер Мирча Луческу вспомнил свой уход из «Интера» в 1999 году и высказался о президенте миланцев Массимо Моратти.

«Массимо Моратти – настоящий джентльмен, он пытался убедить меня остаться, но в том «Интере» у меня было десять футболистов, контракты которых истекали, и он дал понять, что в следующем году возьмет Липпи, что создало мне проблемы. Моратти: в любом случае, он душа клуба, чувствовалась его любовь, он – пример золотой эры, когда итальянский футбол был делом больших семей.

Сегодня это уже не так: фонды, консорциумы, иностранцы... Да, ты играешь, ты управляешь трансферным рынком, но футбол перестал быть развлечением и превратился в обычное событие», – сказал Луческу.