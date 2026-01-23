МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на решение легенды киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко завершить карьеру после окончания текущего сезона.

«Ярмоленко многое дал «Динамо» и футболу в целом, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение», – сказал Мирон Маркевич.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.