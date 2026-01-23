МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола
Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на решение легенды киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко завершить карьеру после окончания текущего сезона.
«Ярмоленко многое дал «Динамо» и футболу в целом, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение», – сказал Мирон Маркевич.
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
