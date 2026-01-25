Элина Свитолина – Мирра Андреева. Выбила «нейтралку». Видеообзор матча

25 января украинка Элина Свитолина переиграла Мирру Андрееву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка одержала победу со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 24 минуты. Это было второе очное противостояние, Элина впервые одолела Мирру.

Свитолина в четвертьфинале Australian Open поборется против третьей ракетки мира Коко Гауфф.

🏆 Australian Open 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина [12] – 🏳️ Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4

