Элина Свитолина – Мирра Андреева. Выбила «нейтралку». Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Australian Open 2026
25 января украинка Элина Свитолина переиграла Мирру Андрееву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
Украинка одержала победу со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 24 минуты. Это было второе очное противостояние, Элина впервые одолела Мирру.
Свитолина в четвертьфинале Australian Open поборется против третьей ракетки мира Коко Гауфф.
🏆 Australian Open 2026. 1/8 финала
Элина Свитолина [12] – 🏳️ Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4
Видеообзор матча
Комментарии 1
Бравіссімо, кацапи пали перед величчю Елі!
