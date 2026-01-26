Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало лучше. Известно, что изменилось в Реале после увольнения Алонсо
Испания
26 января 2026, 15:05 | Обновлено 26 января 2026, 15:30
1083
0

Стало лучше. Известно, что изменилось в Реале после увольнения Алонсо

Улучшилась атмосфера в раздевалке

26 января 2026, 15:05 | Обновлено 26 января 2026, 15:30
1083
0
Стало лучше. Известно, что изменилось в Реале после увольнения Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Athletic, атмосфера в Реала «заметно улучшилась» после увольнения из команды наставника Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа.

Несмотря на то, что у Алонсо, если исключить Винисиуса Жуниора, не было конфликтов с игроками, но обстановка при Хаби постоянно была напряженной, потому что экс-коул Байера является требовательным наставником.

Тогда как при Арбелоа атмосфера стала менее напряженной и более спокойной.

При этом игроки после критики в прессе хотят доказать, что находятся на высоком уровне и готовы завоевывать трофеи.

Реал при Арбелоа проиграл в Кубке Испании, но после этого дважды выиграл в Ла Лиге и победил в Лиге чемпионов.

По теме:
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Де Йонг обошел Кумана по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге
Хаби Алонсо определился с клубом, в котором продолжит карьеру тренера
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Ла Лига Хаби Алонсо
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»
Футбол | 26 января 2026, 11:04 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»

Авторитетный специалист высказался о возможных проблемах «сине-желтых» в поединке со Швецией

Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26 января 2026, 08:08 40
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
Другие виды | 25.01.2026, 15:16
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца из сенсационного клуба УПЛ
Футбол | 26.01.2026, 14:52
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца из сенсационного клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца из сенсационного клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25.01.2026, 19:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 1
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 18
Футзал
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем