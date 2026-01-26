Стало лучше. Известно, что изменилось в Реале после увольнения Алонсо
Улучшилась атмосфера в раздевалке
По информации The Athletic, атмосфера в Реала «заметно улучшилась» после увольнения из команды наставника Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа.
Несмотря на то, что у Алонсо, если исключить Винисиуса Жуниора, не было конфликтов с игроками, но обстановка при Хаби постоянно была напряженной, потому что экс-коул Байера является требовательным наставником.
Тогда как при Арбелоа атмосфера стала менее напряженной и более спокойной.
При этом игроки после критики в прессе хотят доказать, что находятся на высоком уровне и готовы завоевывать трофеи.
Реал при Арбелоа проиграл в Кубке Испании, но после этого дважды выиграл в Ла Лиге и победил в Лиге чемпионов.
