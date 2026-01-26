Хаби Алонсо определился с клубом, в котором продолжит карьеру тренера

Бывший тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру после ухода из чемпионата Испании. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников.

В услугах 44-летнего специалиста заинтересован английский «Ливерпуль», который недоволен результатами нынешнего наставника Арне Слота.

Спортивный директор «мерсисайдцев» Ричард Хьюз связался с Алонсо, чтобы обсудить условия потенциального соглашения. Стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых Хаби признался, что готов возглавит именитый английский клуб.

Ожидается, что испанский тренер подпишет контракт до июня 2027 года. Хаби Алонсо защищал цвета «Ливерпуля» в качестве футболиста с 2004 по 2009 год и провел 142 матча, забив 15 голов.

Подопечные Арне Слота набрали 38 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – лондонского «Арсенала» – составляет 12 пунктов.

Последним местом работы Хаби был мадридский «Реал», который он возглавлял с 25 мая 2025 года по 12 января 2026-го.

