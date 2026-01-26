Хаби Алонсо определился с клубом, в котором продолжит карьеру тренера
Испанский специалист согласился принять предложение от английского «Ливерпуля»
Бывший тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру после ухода из чемпионата Испании. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников.
В услугах 44-летнего специалиста заинтересован английский «Ливерпуль», который недоволен результатами нынешнего наставника Арне Слота.
Спортивный директор «мерсисайдцев» Ричард Хьюз связался с Алонсо, чтобы обсудить условия потенциального соглашения. Стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых Хаби признался, что готов возглавит именитый английский клуб.
Ожидается, что испанский тренер подпишет контракт до июня 2027 года. Хаби Алонсо защищал цвета «Ливерпуля» в качестве футболиста с 2004 по 2009 год и провел 142 матча, забив 15 голов.
Подопечные Арне Слота набрали 38 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – лондонского «Арсенала» – составляет 12 пунктов.
Последним местом работы Хаби был мадридский «Реал», который он возглавлял с 25 мая 2025 года по 12 января 2026-го.
[💣] MASSIVE BREAKING: Xabi Alonso has reached a formal agreement to take over as Head Coach of Liverpool until 2027 following the imminent dismissal of Arne Slot.— Anfield Papers (@AnfieldPapers) January 25, 2026
The former reds midfielder had positive conversations with Richard Hughes’s and the FSG hierarchy and said yes… pic.twitter.com/KzsE7HkZ8B
🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Xabi Alonso has said YES to Liverpool and is set to be Liverpool’s next manager.— MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) January 25, 2026
[@diarioas, @topskillsportuk] pic.twitter.com/9gDXi0MnTa
