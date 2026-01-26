ВИДЕО. Синнер пробился в четвертьфинал AO-2026 и сыграет с седьмой ракеткой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
26 января 2026, 15:01 | Обновлено 26 января 2026, 15:12
Янник справился с Лучано Дардери, следующий соперник – Бен Шелтон

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, где он проводит защиту прошлогоднего трофея.

В четвертом раунде мейджора итальянец в трех сетах переиграл своего соотечественника Лучано Дардери (АТР 25) за 2 часа и 11 минут.

Янник пробился в 14-й четвертьфинал Grand Slam, в частности четвертый подряд. Также для Синнера это будет четвертый поединок 1/4 финала в Мельбурне.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Лучано Дардери (Италия) [22] – Янник Синнер (Италия) [2] – 1:6, 3:6, 6:7 (2:7)

Следующим оппонентом Янника будет восьмой сеяный Бен Шелтон из США, который разобрался с Каспером Руудом (Норвегия, ATP 13).

Бен пробился в пятый четвертьфинал Grand Slam и третий в Мельбурне.

Синнер ранее провел девять очных противостояния против Шелтона и ведет со счетом 8:1.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Бен Шелтон (США) [8] – Каспер Рууд (Норвегия) [12] – 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Australian Open 2026 Янник Синнер Лучано Дардери Бен Шелтон Каспер Рууд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
