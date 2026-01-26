ВИДЕО. Прошлогодняя чемпионка AusOpen покинула мейджор на стадии 1/8 финала

Прошлогодняя чемпионка Australian Open Мэдисон Киз (WTA 9) не сумела защитить трофей.

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 американка проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле (WTA 6) в двух сетах за 1 час и 19 минут.

Пегула и Киз провели четвертое очное противостояние. Джессика во второй раз одолела Мэдисон.

Джессика впервые в карьере вышла в четвертьфинал на кортах Мельбурна. Всего для Джесси это будет девятый четвертьфинал Grand Slam.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Джессика Пегула (США) [6] – Мэдисон Киз (США) [9] – 6:3, 6:4

Следующей соперницей Пегулой будет четвертая ракетка мира Аманда Анисимова, которая в своем поединке четвертого раунда выбила Ван Синьюй (Китай, WTA 46).

Аманда впервые сыграла против Ван. Анисимова пробилась в первый четвертьфинал Australian Open и пятый на слэмах.

Ранее Анисимова и Пегула трижды пересекались друг с другом на уровне Тура и трижды победу одержала Джессика.

Australina Open 2026. 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) – Аманда Анисимова (США) [4] – 6:7 (4:7), 4:6