ВИДЕО. Свентек с баранкой вышла в четвертьфинал Aus Open. Кто дальше у Иги?

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши с разгромом вышла в 1/4 финала Australian Open 2026.

В четвертом раунде полька в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Австралии Мэддисон Инглис (WTA 168) за 1 час и 13 минут.

Свентек провела второе очное противостояние против Инглис. В 2021 году Ига справилась с Мэддисон на кортах Аделаиды.

Свентек вышла в 14-й четвертьфинал Grand Slam и третий в Австралии. Ига стала самой молодой теннисисткой со времен Серены Уильямс (2002–03), которая доходила до 1/4 финала на шести мейджорах подряд.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Мэддисон Инглис (Австралия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 0:6, 3:6

Следующей соперницей Иги будет казахстанка Елена Рыбакина (WTA 5), которая выбила Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 21).

Рыбакина в восьмой раз сыграла с Мертенс и в седьмой раз одержала победу над бельгийкой.

Елена во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – в 2023 году она сыграла в решающем поединке. Всего для Рыбакиной это будет седьмой матч на стадии 1/4 финала на слэмах.

Ранее Свентек и Рыбакина 11 раз пересекались друг с другом на уровне Тура. Счет 6:5 в пользу Иги.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Элизе Мертенс (Бельгия) [21] – 6:1, 6:3