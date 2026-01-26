Определены все четвертьфинальные пары Australian Open 2026 у женщин

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Вторая сеяная Ига Свентек разгромила Мэддисон Инглис и далее поборется с Еленой Рыбакиной, которая прошла Элизе Мертенс.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Прошлогодняя чемпионка Australian Open Мэдисон Киз потерпела поражение от Джессики Пегулы. Пегула далее встретится с Амандой Анисимовой – американка выбила Ван Синьюй.

Днем ранее на мейджоре в Мельбурне состоялись игры четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых далее, в частности, прошла и украинка Элина Свитолина.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Мэдисон Киз [9] – 6:3, 6:4

Ван Синьюй – Аманда Анисимова [4] – 6:7 (4:7), 4:6

Елена Рыбакина [5] – Элизе Мертенс [21] – 6:1, 6:3

Мэддисон Инглис [Q] – Ига Свентек [2] – 0:6, 3:6

Australian Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ива Йович [29]

Коко Гауфф [3] – Элина Свитолина [12]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Аманда Анисимова [4]

Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2]