Australian Open
26 января 2026, 15:41 | Обновлено 26 января 2026, 16:19
854
1

Определены все четвертьфинальные пары Australian Open 2026 у женщин

26 января свои матчи выиграли Пегула, Анисимова, Рыбакина и Киз

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Вторая сеяная Ига Свентек разгромила Мэддисон Инглис и далее поборется с Еленой Рыбакиной, которая прошла Элизе Мертенс.

Прошлогодняя чемпионка Australian Open Мэдисон Киз потерпела поражение от Джессики Пегулы. Пегула далее встретится с Амандой Анисимовой – американка выбила Ван Синьюй.

Днем ранее на мейджоре в Мельбурне состоялись игры четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых далее, в частности, прошла и украинка Элина Свитолина.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Мэдисон Киз [9] – 6:3, 6:4
Ван Синьюй – Аманда Анисимова [4] – 6:7 (4:7), 4:6

Елена Рыбакина [5] – Элизе Мертенс [21] – 6:1, 6:3
Мэддисон Инглис [Q] – Ига Свентек [2] – 0:6, 3:6

Australian Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ива Йович [29]
Коко Гауфф [3] – Элина Свитолина [12]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Аманда Анисимова [4]
Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2]

По теме:
ВИДЕО. Синнер пробился в четвертьфинал AO-2026 и сыграет с седьмой ракеткой
ВИДЕО. Музетти и Фритц определили соперника Джоковича в 1/4 финала Aus Open
ВИДЕО. Свентек с баранкой вышла в четвертьфинал Aus Open. Кто дальше у Иги?
Australian Open 2026 Джессика Пегула Мэдисон Киз Ван Синьюй Аманда Анисимова Елена Рыбакина Элизе Мертенс Мэддисон Инглис Ига Свёнтек Арина Соболенко Ива Йович Коко Гауфф Элина Свитолина статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
З восьми чвертьфіналісток шість перші за рейтингом, а також одинадцята та двадцята. І не згадаєш, коли востаннє був такий сильний склад.
Ответить
0
