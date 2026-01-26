Определены все четвертьфинальные пары Australian Open 2026 у женщин
26 января свои матчи выиграли Пегула, Анисимова, Рыбакина и Киз
26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Вторая сеяная Ига Свентек разгромила Мэддисон Инглис и далее поборется с Еленой Рыбакиной, которая прошла Элизе Мертенс.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Прошлогодняя чемпионка Australian Open Мэдисон Киз потерпела поражение от Джессики Пегулы. Пегула далее встретится с Амандой Анисимовой – американка выбила Ван Синьюй.
Днем ранее на мейджоре в Мельбурне состоялись игры четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых далее, в частности, прошла и украинка Элина Свитолина.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Мэдисон Киз [9] – 6:3, 6:4
Ван Синьюй – Аманда Анисимова [4] – 6:7 (4:7), 4:6
Елена Рыбакина [5] – Элизе Мертенс [21] – 6:1, 6:3
Мэддисон Инглис [Q] – Ига Свентек [2] – 0:6, 3:6
Australian Open 2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Ива Йович [29]
Коко Гауфф [3] – Элина Свитолина [12]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Аманда Анисимова [4]
Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко
Ванат продолжает забивать за «Жирону»