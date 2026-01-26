Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Теди Цара покинет Александрию. Известно, где продолжит карьеру
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 16:25 | Обновлено 26 января 2026, 16:26
Вингер присоединится к «Колосу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теди Цара

Албанский вингер «Александрии» Теди Цара продолжит карьеру в «Колосе». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 25-летний футболист присоединится к клубу из Ковалевки. ранее наш сайт сообщал о том, что албанец покинет состав серебряного призера УПЛ.

Сумма трансфера составит около 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Теди Цара провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что Богдан Бутко присоединился к «Александрии».

Теди Цара Колос Ковалевка Александрия трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
