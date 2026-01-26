Теди Цара покинет Александрию. Известно, где продолжит карьеру
Вингер присоединится к «Колосу»
Албанский вингер «Александрии» Теди Цара продолжит карьеру в «Колосе». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, 25-летний футболист присоединится к клубу из Ковалевки. ранее наш сайт сообщал о том, что албанец покинет состав серебряного призера УПЛ.
Сумма трансфера составит около 700 тысяч евро.
В текущем сезоне Теди Цара провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что Богдан Бутко присоединился к «Александрии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец нанял тренера для индивидуальных занятий
Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения