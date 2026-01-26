МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами
Челси, наоборот, набрал меньше всех в этой шестерке
Известный статистический портал Opta сделал интересный анализ турнирной таблицы АПЛ в сезоне 2025/26, а именно верхней ее части.
Были посчитаны набранные очки первых шести команд после 23 тура только в матчах между собой.
Интересным фактом оказалось, что наибольшее количество набрали Манчестер Юнайтед и Астон Вилла – по 12.
Лидер чемпионата, лондонский Арсенал набрал 9 очков, Манчестер Сити – 8.
Меньше всего взяли в матчах против лидеров Ливерпуль (7) и Челси (5).
Количество очков, набранных клубами, расположившимися с 1 по 6 места в турнирной таблице АПЛ сезона 2025/26, в матчах только между собой (после 23 сыгранных туров)
- 12 – Манчестер Юнайтед
- 12 – Астон Вилла
- 9 – Арсенал
- 8 – Манчестер Сити
- 7 – Ливерпуль
- 5 – Челси
Including only matches played between the current top six teams in the Premier League table, Manchester United have been the best performing team in 2025-26. pic.twitter.com/TTrKBkdALZ— Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник каталонского клуба – о приобретении Марк-Андре тер Штегена и уходе Ливаковича
Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше