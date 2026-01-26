Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 января 2026, 17:34 |
МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами

Челси, наоборот, набрал меньше всех в этой шестерке

МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Opta сделал интересный анализ турнирной таблицы АПЛ в сезоне 2025/26, а именно верхней ее части.

Были посчитаны набранные очки первых шести команд после 23 тура только в матчах между собой.

Интересным фактом оказалось, что наибольшее количество набрали Манчестер Юнайтед и Астон Вилла – по 12.

Лидер чемпионата, лондонский Арсенал набрал 9 очков, Манчестер Сити – 8.

Меньше всего взяли в матчах против лидеров Ливерпуль (7) и Челси (5).

Количество очков, набранных клубами, расположившимися с 1 по 6 места в турнирной таблице АПЛ сезона 2025/26, в матчах только между собой (после 23 сыгранных туров)

  • 12 – Манчестер Юнайтед
  • 12 – Астон Вилла
  • 9 – Арсенал
  • 8 – Манчестер Сити
  • 7 – Ливерпуль
  • 5 – Челси
По теме:
Источник: открыты результаты допинг пробы «В» Михаила Мудрика
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Астон Вилла Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Сити Ливерпуль Челси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
