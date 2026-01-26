МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами

Известный статистический портал Opta сделал интересный анализ турнирной таблицы АПЛ в сезоне 2025/26, а именно верхней ее части.

Были посчитаны набранные очки первых шести команд после 23 тура только в матчах между собой.

Интересным фактом оказалось, что наибольшее количество набрали Манчестер Юнайтед и Астон Вилла – по 12.

Лидер чемпионата, лондонский Арсенал набрал 9 очков, Манчестер Сити – 8.

Меньше всего взяли в матчах против лидеров Ливерпуль (7) и Челси (5).

Количество очков, набранных клубами, расположившимися с 1 по 6 места в турнирной таблице АПЛ сезона 2025/26, в матчах только между собой (после 23 сыгранных туров)

12 – Манчестер Юнайтед

12 – Астон Вилла

9 – Арсенал

8 – Манчестер Сити

7 – Ливерпуль

5 – Челси