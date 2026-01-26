Порту – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Поединок начнется 26 января в 22:15 по Киеву
В понедельник, 26 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Жил Висенте». По киевскому времени игра начнется в 22:15.
Порту
Просто сумасшедшие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне чемпионата Португалии – за 18 игр турнира команде удалось набрать 52 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», на данный момент составляет 4 очка, однако у «Порту» есть игра в запасе. В кубке страны коллектив уже дошел до полуфинала.
За 7 туров Лиги Европы португальцы добыли в борьбе 14 баллов, которые пока позволяют им находиться на 9-й позиции общего зачета. В последнем раунде «Порту» будет противостоять «Рейнджерс».
Жил Висенте
Совершенно приличные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 18 туров чемпионата Португалии «Жил Висенте» смог набрать 31 балл, благодаря которым теперь находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-3 уже серьезное – 11 очков.
С Кубка Португалии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Академико Визеу».
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Порту». На балансе команды 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке выиграл «Жил Висенте».
Интересные факты
- 5/6 предыдущих матчей «Жил Висенте» завершились вничью.
- «Порту» пропустил лишь 4 гола в текущем сезоне чемпионата Португалии – лучший результат среди всех команд.
- «Порту» победил в каждом из 5 предыдущих домашних матчей с общим счетом 12:3.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.40 для Порту и 8.95 для Жил Висенте. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Учитывая отличные кондиции «Порту», я поставлю на тотал больше 2 за коэффициент 1.50.
22:15
