В понедельник, 26 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Жил Висенте». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Порту

Просто сумасшедшие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне чемпионата Португалии – за 18 игр турнира команде удалось набрать 52 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», на данный момент составляет 4 очка, однако у «Порту» есть игра в запасе. В кубке страны коллектив уже дошел до полуфинала.

За 7 туров Лиги Европы португальцы добыли в борьбе 14 баллов, которые пока позволяют им находиться на 9-й позиции общего зачета. В последнем раунде «Порту» будет противостоять «Рейнджерс».

Жил Висенте

Совершенно приличные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 18 туров чемпионата Португалии «Жил Висенте» смог набрать 31 балл, благодаря которым теперь находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-3 уже серьезное – 11 очков.

С Кубка Португалии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Академико Визеу».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Порту». На балансе команды 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке выиграл «Жил Висенте».

Интересные факты

5/6 предыдущих матчей «Жил Висенте» завершились вничью.

«Порту» пропустил лишь 4 гола в текущем сезоне чемпионата Португалии – лучший результат среди всех команд.

«Порту» победил в каждом из 5 предыдущих домашних матчей с общим счетом 12:3.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.40 для Порту и 8.95 для Жил Висенте. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Учитывая отличные кондиции «Порту», ​​я поставлю на тотал больше 2 за коэффициент 1.50.