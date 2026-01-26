Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира U-20 покинул Полесье и уехал из Украины
26 января 2026, 13:38 | Обновлено 26 января 2026, 14:38
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира U-20 покинул Полесье и уехал из Украины

Бескоровайный отдан в аренду в «Сумгаит»

26 января 2026, 13:38 | Обновлено 26 января 2026, 14:38
Getty Images/Global Images Ukraine. Данилл Бескоровайный

Официально подтвержден переход чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Даниила Бескоровайного в азербайджанский клуб «Сумгаит».

Как сообщает пресс-служба «Полесья», стороны достигли договоренности об аренде центрального защитника до завершения текущего сезона. Таким образом, 25-летний футболист проведет вторую часть кампании за пределами Украины.

В нынешнем сезоне Бескоровайный сыграл 9 матчей за «волков» во всех турнирах, из которых 4 – в еврокубках. В международных поединках защитник также отличился одним забитым мячом.

«ФК «Полесье» желает Данилу успешных выступлений, стабильной игровой практики и побед в новом чемпионате!», — говорится в обращении житомирского клуба.

По теме:
Все серьезно? В Нидерландах рассказали о проблемах с трансфером Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
трансферы Руслан Ротань аренда игрока чемпионат Азербайджана по футболу Полесье Житомир Сумгаит трансферы УПЛ Даниил Бескоровайный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Andromed
А такі серйозні надії подавав, як і більшість гравців того складу, жаль що одразу не вдалося вирватися в Європу
