ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира U-20 покинул Полесье и уехал из Украины
Бескоровайный отдан в аренду в «Сумгаит»
Официально подтвержден переход чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Даниила Бескоровайного в азербайджанский клуб «Сумгаит».
Как сообщает пресс-служба «Полесья», стороны достигли договоренности об аренде центрального защитника до завершения текущего сезона. Таким образом, 25-летний футболист проведет вторую часть кампании за пределами Украины.
В нынешнем сезоне Бескоровайный сыграл 9 матчей за «волков» во всех турнирах, из которых 4 – в еврокубках. В международных поединках защитник также отличился одним забитым мячом.
«ФК «Полесье» желает Данилу успешных выступлений, стабильной игровой практики и побед в новом чемпионате!», — говорится в обращении житомирского клуба.
