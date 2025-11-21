Украинский центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что на одной из тренировок перед матчем с «Шахтером» в чемпионате, который состоялся 20 октября, Бескоровайный получил травму и перенес операцию по удалению части мениска.

26-летний футболист имеет шанс сыграть в следующем домашнем матче против «Эпицентра» 23 ноября.

В сезоне 2025/26 Даниил Бескоровайный провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья