ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья
Центральный защитник восстановился от травмы
Украинский центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что на одной из тренировок перед матчем с «Шахтером» в чемпионате, который состоялся 20 октября, Бескоровайный получил травму и перенес операцию по удалению части мениска.
26-летний футболист имеет шанс сыграть в следующем домашнем матче против «Эпицентра» 23 ноября.
В сезоне 2025/26 Даниил Бескоровайный провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
