Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 22:05 |
20
0

ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья

Центральный защитник восстановился от травмы

21 ноября 2025, 22:05 |
20
0
ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья
ФК Полесье. Даниил Бескорованый

Украинский центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что на одной из тренировок перед матчем с «Шахтером» в чемпионате, который состоялся 20 октября, Бескоровайный получил травму и перенес операцию по удалению части мениска.

26-летний футболист имеет шанс сыграть в следующем домашнем матче против «Эпицентра» 23 ноября.

В сезоне 2025/26 Даниил Бескоровайный провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно пользоваться тем, что в ЛНЗ есть такой игрок»
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Проспер ОБА: «Я пообещал некоторым, что забью 3 гола в ворота СК Полтава»
Даниил Бескоровайный Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма фото тренировка
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Футбол | 21 ноября 2025, 17:30 18
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Футбол | 21 ноября 2025, 07:01 4
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина

Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21.11.2025, 09:05
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
Футбол | 21.11.2025, 21:18
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Биатлон | 20.11.2025, 22:17
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 321
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем