Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Действующий чемпион Украины «Динамо», для которого текущий сезон в УПЛ складывается не наилучшим образом, в зимнюю паузу нацелено усилить состав.

Как сообщает журналист Решат Кан Озбудак, «Динамо» сделало официальное предложение «Вересу» по 22-летнему турецкому центрфорварду Эрену Айдину.

Айдин выступает за ровенских «волков» с начала сентября минувшего года, когда был выкуплен у «Галатасарая» за 200 тысяч евро.

Информация об интересе «Динамо» к Эрену Айдину появлялась еще в конце декабря минувшего года, но впоследствии была опровергнута.

Айдин сыграл 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, отличившись 1 голом и 3 ассистами.