В Динамо открестились от двух зимних трансферов

Киевское «Динамо» опровергло последние трансферные слухи.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, «бело-синие» никогда не интересовались турецким полузащитником ровенского «Вереса» Эреном Айдином и опорным полузащитником словацкого «Тренчина» Адамом Якубу.

Якубу в ближайшие дни должен перейти в черкасский «ЛНЗ». В клубе подчеркивают, что никаких переговоров по поводу этих игроков не велось, и подобные слухи не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.