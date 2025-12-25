Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
В Динамо открестились от двух зимних трансферов

В клубе не рассматривают кандидатуры Айдина и Якубу

Киевское «Динамо» опровергло последние трансферные слухи.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, «бело-синие» никогда не интересовались турецким полузащитником ровенского «Вереса» Эреном Айдином и опорным полузащитником словацкого «Тренчина» Адамом Якубу.

Якубу в ближайшие дни должен перейти в черкасский «ЛНЗ». В клубе подчеркивают, что никаких переговоров по поводу этих игроков не велось, и подобные слухи не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

