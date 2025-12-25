В Динамо открестились от двух зимних трансферов
В клубе не рассматривают кандидатуры Айдина и Якубу
Киевское «Динамо» опровергло последние трансферные слухи.
Как сообщает Dynamo.kiev.ua, «бело-синие» никогда не интересовались турецким полузащитником ровенского «Вереса» Эреном Айдином и опорным полузащитником словацкого «Тренчина» Адамом Якубу.
Якубу в ближайшие дни должен перейти в черкасский «ЛНЗ». В клубе подчеркивают, что никаких переговоров по поводу этих игроков не велось, и подобные слухи не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.
