Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце
  Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 07:22
Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце

Клуб хотел бы оставить футболиста на вторую половину сезона

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Киевское «Динамо» приняло решение по румынскому форварду Владиславу Бленуце.

По данным источника, киевский гранд настроен сохранить нападающего на вторую половину сезона и не рассчитывает на зимний трансфер. Отмечается, что убедить киевлян может только предложение в два миллиона евро.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

