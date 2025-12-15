Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце

Киевское «Динамо» приняло решение по румынскому форварду Владиславу Бленуце.

По данным источника, киевский гранд настроен сохранить нападающего на вторую половину сезона и не рассчитывает на зимний трансфер. Отмечается, что убедить киевлян может только предложение в два миллиона евро.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.