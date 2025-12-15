Динамо приняло сенсационное решение по Бленуце
Клуб хотел бы оставить футболиста на вторую половину сезона
Киевское «Динамо» приняло решение по румынскому форварду Владиславу Бленуце.
По данным источника, киевский гранд настроен сохранить нападающего на вторую половину сезона и не рассчитывает на зимний трансфер. Отмечается, что убедить киевлян может только предложение в два миллиона евро.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француза хотел купить «Аль-Хиляль»
Тренер – о победе над «Мецом»