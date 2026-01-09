Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
Англия
09 января 2026, 06:29 |
44
0

200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ

Единственными командами, в личных матчах суммарно забивших 200+ голов, остаются Ливерпуль и шпоры

09 января 2026, 06:29 |
44
0
200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В истории противостояний Арсенала и Ливерпуля в АПЛ так и осталось 199 забитых мячей.

Матч 21-го тура на Эмирейтс Стедиум закончился безрезультативной ничьей.

Таким образом, единственными командами, которые суммарно забили в личном противостоянии в рамках АПЛ 200+ голов, остаются Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль (209).

Противостояния в АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей в истории турнира:

  • 209 – Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль
  • 199 – Арсенал – Ливерпуль
  • 196 – Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
  • 195 – Арсенал – Тоттенхэм Готспур
  • 193 – Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед
  • 187 – Эвертон – Манчестер Юнайтед
По теме:
Ливерпуль стал 2-й командой в сезоне, набравшей очки на Эмирейтс
Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Ничейная серия. Манчестер Сити не может выиграть три матча подряд
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Арсенал Лондон Тоттенхэм Ливерпуль Ньюкасл Эвертон Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 52
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Биатлон | 08 января 2026, 09:57 4
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка

Дарья Долидович получила разрешение от IBU

В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
Футбол | 08.01.2026, 07:38
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ
Футбол | 08.01.2026, 22:57
Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ
Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ
Алонсо жестко отреагировал на инцидент между Винисиусом и Симеоне
Футбол | 09.01.2026, 03:08
Алонсо жестко отреагировал на инцидент между Винисиусом и Симеоне
Алонсо жестко отреагировал на инцидент между Винисиусом и Симеоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 11
Футбол
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем