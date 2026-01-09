Англия09 января 2026, 06:29 |
200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
Единственными командами, в личных матчах суммарно забивших 200+ голов, остаются Ливерпуль и шпоры
09 января 2026, 06:29 |
В истории противостояний Арсенала и Ливерпуля в АПЛ так и осталось 199 забитых мячей.
Матч 21-го тура на Эмирейтс Стедиум закончился безрезультативной ничьей.
Таким образом, единственными командами, которые суммарно забили в личном противостоянии в рамках АПЛ 200+ голов, остаются Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль (209).
Противостояния в АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей в истории турнира:
- 209 – Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль
- 199 – Арсенал – Ливерпуль
- 196 – Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
- 195 – Арсенал – Тоттенхэм Готспур
- 193 – Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед
- 187 – Эвертон – Манчестер Юнайтед
