200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ

В истории противостояний Арсенала и Ливерпуля в АПЛ так и осталось 199 забитых мячей.

Матч 21-го тура на Эмирейтс Стедиум закончился безрезультативной ничьей.

Таким образом, единственными командами, которые суммарно забили в личном противостоянии в рамках АПЛ 200+ голов, остаются Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль (209).

Противостояния в АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей в истории турнира: