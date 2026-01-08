Ассист Малиновского и сумасшедшая концовка. Милан вырвал ничью с Дженоа
Украинский хавбек отдал победный пас на Лоренцо Коломбо
8 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Дженоа».
Матч завершился вничью со счетом 1:1
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Команды по ходу встречи забили по голу: 28-й минуте забил нападающий «Дженоа» Лоренцо Коломбо, замкнув передачу Руслана Малиновского, на 90+2-й Леау принес «россонери» ничью. В конце поединка гости могли вырвать победу, но Станчу не реализовал пенальти.
С 39 очками М«илан» остался вторым. «Дженоа» имеет в своем активе 16 баллов и идет 17-м.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Милан – Дженоа – 1:1
Голы: Леау, 90+2 – Коломбо, 28
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил с праздником
Лунин может перейти в «Тоттенхэм»