Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ассист Малиновского и сумасшедшая концовка. Милан вырвал ничью с Дженоа
Чемпионат Италии
Милан
08.01.2026 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
Италия
08 января 2026, 23:47 | Обновлено 08 января 2026, 23:55
Украинский хавбек отдал победный пас на Лоренцо Коломбо

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа

8 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Дженоа».

Матч завершился вничью со счетом 1:1

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды по ходу встречи забили по голу: 28-й минуте забил нападающий «Дженоа» Лоренцо Коломбо, замкнув передачу Руслана Малиновского, на 90+2-й Леау принес «россонери» ничью. В конце поединка гости могли вырвать победу, но Станчу не реализовал пенальти.

С 39 очками М«илан» остался вторым. «Дженоа» имеет в своем активе 16 баллов и идет 17-м.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Милан – Дженоа – 1:1

Голы: Леау, 90+2 – Коломбо, 28

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
