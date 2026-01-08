8 января на Сан-Сиро пройдет матч 19-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Дженоа. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда была вице-чемпионом страны в 2024-м году, но именно после этого руководство решило сменить наставника. Что же, экс-наставник Шахтера, Паулу Фонсеку, после возвращения в Италию напрочь провалился. Да и его земляк, Сержиу Консейсау, начинавший год назад с победы в Суперкубке, потом только проваливался: быстро вылетел с новыми подопечными в плей-оффЛиги чемпионов, упал на восьмое место в Серии А, а в финале кубка Италии упустил шанс спасти сезон, проиграв Болонье.

Чтобы выйти из этого тупика, на Сан-Сиро сделали любопытный шаг: вернули на тренерский пост некогда становившегося тут чемпионом Аллегри. Тот, правда, во втором дебюте дома проиграл новичку, Кремонезе. Но дальше были поражения лишь в кубке, с Лацио и, недавно, в Суперкубке с Наполи. Но при этом зато в Серии А больше не было поражений, так что не удивительно, что удается реально претендовать на скудетто.

Дженоа

Клуб после того, как вернулся из второго дивизиона, постоянно борется за выживание. И любопытно, что герой предыдущего сезона становится потом уволенным неудачником в следующем. Так по ходу прошлого розыгрыша расстались в Генуе с Джилардино. Но удачно пришедший ему на смену Виейра перестал побеждать осенью, и его сменил Де Росси.

Правда, не факт, что на этот раз такой фокус сработает. Да, сначала прощание с французом придало импульс игре и результатам Малиновскому и компании. Но недолгий, ведь в декабре было уже три поражения кряду, из-за чего серия вылета приблизилась. Да и с новичком-аутсайдером, Пизой, в крайнем туре ограничились ничьей, хотя его принимали дома и открывали довольно быстро счет!

Статистика личных встреч

В 2024-м году Дженоа дважды сыграл вничью с грандом. Но в мае в Генуе снова выиграл Милан.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Согласимся, что они должны выигрывать - ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,67).