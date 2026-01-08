Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Дженоа – 1:1. С ассистом Малиновского. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
08.01.2026 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
Италия
08 января 2026, 23:59 | Обновлено 09 января 2026, 00:01
562
0

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В четверг, 8 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Италии, в котором встречаются «Милан» и «Дженоа».

Поединок принимал стадион «Сан-Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Гости имели возможность вырвать три очка, однако не реализовали пенальти в компенсированное время.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и на 28-й минуте отметился ассистом.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Милан – Дженоа – 1:1

Голы: Леау, 90+2 – Коломбо, 28

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Дженоа), асcист Руслан Малиновский.
Ассист Малиновского и сумасшедшая концовка. Милан вырвал ничью с Дженоа
ВИДЕО. Гол и ассист Варди. Кремонезе и Кальяри разошлись миром в Серии A
Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А
Милан Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Милан - Дженоа Лоренцо Коломбо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
