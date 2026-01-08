В четверг, 8 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Италии, в котором встречаются «Милан» и «Дженоа».

Поединок принимал стадион «Сан-Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Гости имели возможность вырвать три очка, однако не реализовали пенальти в компенсированное время.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и на 28-й минуте отметился ассистом.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Милан – Дженоа – 1:1

Голы: Леау, 90+2 – Коломбо, 28