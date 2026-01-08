Милан – Дженоа – 1:1. С ассистом Малиновского. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии
В четверг, 8 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Италии, в котором встречаются «Милан» и «Дженоа».
Поединок принимал стадион «Сан-Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Гости имели возможность вырвать три очка, однако не реализовали пенальти в компенсированное время.
Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и на 28-й минуте отметился ассистом.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Милан – Дженоа – 1:1
Голы: Леау, 90+2 – Коломбо, 28
События матча
