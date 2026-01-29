МАРЧЕНКО: «Не хочу идти в команду выше по статусу, но мало играть»
Денис на данный момент сосредоточен на возвращении после травмы
Вратарь «Оболони» Денис Марченко рассказал о ближайших планах, переходе в европейский клуб или смене команды в рамках УПЛ.
– Твоя игра не осталась незамеченной другими клубами. Писали, что тобой интересуются «Металлист 1925», «Полесье», «Динамо», братиславский «Слован», французский «Брест». Что из этого можно назвать правдой?
– Я читал то же самое, что и вы. Все разговоры шли через агентов. До меня особо не доходила какая-то конкретика. Такого, чтобы интерес конвертировался в официальное предложение «Оболони», не было. Сейчас я думаю о возвращении на тот уровень, который был до травмы.
– Каким ты видишь вектор развития карьеры дальше?
– Не буду скрывать, что однажды хочу попробовать себя в Европе. Получить новый опыт в плане футбола, быта, новой среды, знакомств. Но и не ставлю крест на других украинских командах.
– Что может убедить тебя после «Оболони» остаться в УПЛ?
– Зависит от клуба, задач, амбиций. Я не хочу идти в команду выше по статусу, но довольствоваться крошечным игровым временем. Я хочу играть. Одно дело, когда ты знаешь, почему не играешь, и другое – довольствоваться ролью дублера. Это бьет по психике.
Ранее новичок «Оболони» рассказал о первых играх в новой команде.
