Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 января в 21:45 поединок Серии А
В четверг, 8 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Дженоа
|
