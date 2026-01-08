Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Милан
08.01.2026 21:45 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 января 2026, 03:46 |
7
0

Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 января в 21:45 поединок Серии А

08 января 2026, 03:46 |
7
0
Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Дженоа
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Конкурент Довбика на подходе: Рома близка к подписанию форварда Атлетико
Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Дженоа Милан - Дженоа Руслан Малиновский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07 января 2026, 06:22 4
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко

Боксер не считает, что ему нужна политика

Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо
Футбол | 08 января 2026, 01:50 0
Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо
Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо

Тренер Сити прокомментировал ничью в 21-м туре АПЛ

Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 23:59
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07.01.2026, 07:11
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07.01.2026, 14:55
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем