Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?

В минувшем году в украинской Премьер-лиге появился новый тренд – на подписание венесуэльских футболистов. В его авангарде во многом оказался «Кривбасс», а если конкретно, то сделка по малоизвестному на тот момент в наших широтах вингеру «Ангостуры» Глейкеру Мендосе. Этого быстроногого южноамериканца криворожане сперва арендовали, затем он ярко проявил себя в матче против «Шахтера», забив мяч в ворота «горняков», а после… После Мендоса оказался на гране отъезда из Украины, но руководителям «Кривбасса» все-таки удалось убедить его остаться, несмотря на серьезный испуг от военных действий.

Как показал дальнейших ход событий, те усилия «Кривбасса», направленные на сохранение в своих рядах Мендосы, принесли не только огромную пользу криворожанам, в рядах которых Глейкер очень скоро превратился в одного из наиболее эффективных атакующих футболистов УПЛ, но и послужили стимулом для многих коллективов лиги обратить пристальное внимание на легионеров из Венесуэлы…

И с учетом того, что в наши дни эта страна на слуху не только (и даже не столько!) по футбольным причинам, но и по политическим, лучшего повода поговорить о тамошних делах вряд ли стоит и ждать…

***

Футбол в Венесуэле, в отличие от большинства других стран Южной Америки, вовсе не является самым популярным видом спорта. Во многом по этому долгие годы тамошняя национальная сборная не имела никаких существенных успехов, традиционно являясь главным аутсайдером в зоне КОНМЕБОЛ в таких турнирах как Кубок Америки, или квалификация на чемпионат мира.

Венесуэла является единственной страной своего континента и КОНМЕБОЛ, которая никогда не играла в финальных частях чемпионата мира. И, возможно, вряд ли в этом аспекте что-либо всерьез поменялось бы, если бы не усилия местного специалиста Ричарда Паэса, который помог венесуэльским футболистам всерьез изменить менталитет и не чувствовать себя извечными неудачниками, а тамошним болельщикам – осознать, что своих можно и нужно поддерживать, даже если речь идет о футболе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Паэс

В 2007 году в Венесуэле впервые состоялся финальный турнир Кубка Америки, что послужило толчком для общего развития профессионального футбола в стране. Элитарный дивизион был расширен с 10 до 18 клубов, что вскоре начало давать результат, а венесуэльские футболисты буквально расползлись по миру, причем некоторым из них даже посчастливилось добраться до уровня английской Премьер-лиги (лучший голеадор сборной Венесуэлы в истории Саломон Рондон с 2015 по 2019 годы выступал за «Вест Бромвич» и «Ньюкасл»).

В отборе на ЧМ-2026 сборная Венесуэлы была крайне близка к тому, чтобы зацепиться за седьмую строчку в турнирной таблице зоны КОНМЕБОЛ, которая дает право на участие в межконтинентальных стыковых матчах. Однако в финальном туре венесуэльцы дважды ведя в счете (1:0 и 2:1) на своем поле все-таки проиграли Колумбии (3:6) – команде, которой в принципе уже ничего было не нужно в том матче, если брать во внимание турнирные перспективы. В параллельном поединке Боливия также на своем поле минимально одолела немотивированную Бразилию (1:0), которая не стала упрямствовать, как колумбийцы, и это привело к тому, что именно «зеленые», а не «красное вино» (прозвище венесуэльской футбольной сборной), квалифицировались в межконтинентальные стыки…

Потенциальный выход в стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2026 стал для Венесуэлы серьезным событием. Едва ли не впервые страна, раздираемая политическими и экономическими потрясениями, на какое-то время объединилась в стремлении обязательно стать успешной. Футбол сплотил угнетенную нацию, даже несмотря на то, что там уже успели привыкнуть к разочарованиям, ведь Венесуэльская футбольная федерация даже в самой зоне КОНМЕБОЛ считается тотально коррумпированной и такой, которая не дает этому виду спорта развиваться столь же стремительно, как и у соседей по континенту.

***

Исторически футбол всегда занимал в Венесуэле второстепенное положение, существенно проигрывая в популярности бейсболу. Однако в последние десятилетия, во многом благодаря вкладу уже упоминавшегося выше Ричарда Паэса, венесуэльские футболисты достигли существенного прогресса. Началось все с Кубка Америки-2011, где «красное вино» неожиданно оказалось в полуфинале, где лишь в серии пенальти уступило Парагваю. И пускай в матче за третье место Венесуэла сгорела Перу (1:4), турнир был признан невероятно успешным для команды.

Новейшая волна успехов сборной Венесуэлы связана с последними годами. В 2024-м «красное вино» добралось до четвертьфинала Кубка Америки, где команда вновь уступила сопернику (на этот раз сборной Канады) лишь в серии пенальти, а затем… Затем случился отбор на ЧМ-2026, в котором венесуэльцы до последнего претендовали на выход в межконтинентальные стыки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Венесуэлы едва не пробилась в межконтинентальные стыки ЧМ-2026

Футбольные болельщики в Венесуэле уже всерьез задумались о том, что им посчастливилось стать свидетелями рождения нового очень талантливого поколения футболистов, стремящихся войти в историю, но… Спустя три недели после вылета в четвертьфинале Кубка Америки-2024 диктатор Николас Мадуро обманным путем объявил о своей победе на президентских выборах, фактически продолжив власть режима, укоренившегося еще при его предшественнике Уго Чавесе, который в западной прессе характеризуется исключительно явлениями повсеместной коррупции и серьезных нарушений прав человека.

Многие серьезные международные политические игроки, включая США, ряд стран Латинской Америки, Евросоюза и даже экспертов ООН, отказались признать результаты последних президентских выборов и «победу» на них Мадуро. Они признали, что победу одержала демократическая оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо (ее не допустили к выборам под надуманными предлогами) и их кандидатом Эдмундо Гонсалесом Уррутией.

В результате в 2024 году в Венесуэле вспыхнули массовые протесты и демонстрации, которые режим Мадуро жестко разгонял, что привело к гибели по меньшей мере 23 человек и задержанию сотен протестовавших. Среди последних оказался и 64-летний Карлос Чанселлор, отец защитника сборной Венесуэлы Джона Чанселлора и местный лидер оппозиции, ранее отбывавший тюремное заключение при Чавесе за противодействие горнодобывающей политике режима. Мужчину освободили лишь в июле 2025-го, после 11 месяцев абсолютно необоснованного задержания и содержания под стражей.

Что касается непосредственно футбола, то Мадуро, который на днях оказался захвачен американскими силами спецназа и уже дает показания в суде США, долгие годы поддерживал связь с чиновниками Венесуэльской футбольной федерации через первого вице-президента организации Педро Инфанте – бывшего конгрессмена и экс-министра спорта страны, отличавшегося колоссальной лояльностью к диктатору.

Местные и региональные власти Венесуэлы также часто инвестируют в футбольные команды высшего дивизиона, чтобы улучшить свой имидж. Пожалуй, самым скандальным примером является футбольный клуб «Универсидад Сентраль де Венесуэла» (UCV FC), базирующийся в Каракасе и выступающий в венесуэльской Примере, где является действующим чемпионом. Президентом UCV FC является Александер Артеага, начальник подразделения военной контрразведки Венесуэлы (DCGIM).

Имя Артеаги печально известно в Венесуэле. Он известен как жестокий деятель режима Мадуро, находящийся под санкциями США и подвергавшийся расследованию со стороны ООН за организацию внесудебных казней, насильственных исчезновений, произвольных задержаний, пыток и сексуального насилия. Репутация Артеаги дала ему достаточно влияния, даже чтобы изменить весь внешний облик футбольного клуба UCV, фактически проведя там тотальный ребрендинг. В минувшем году клуб представил новую эмблему – военный шлем времен Древней Греции с черно-золотыми полосами – тот же дизайн, что и у агентов DGCIM.

Неудивительно, что и на уровне национальной сборной в Венесуэле, как минимум до момента падения режима Мадуро, наблюдалось непосредственное вмешательство политиков в футбольные дела. Например, в июне минувшего года после победы сборной Венесуэлы над Боливией (2:0) в домашнем матче, режим Мадуро, не предоставив внятных объяснений, не допустил вылета соперников на родину из аэропорта Матурин. Этот инцидент, повлиявший на расписание матчей национальной команды, вызвал возмущение в Боливии и продемонстрировал чрезмерное вмешательство режима Мадуро в дела футбола, однако ФИФА во главе с Джанни Инфантино никакими существенными санкциями венесуэльских футбольных боссов так и не наказала.

Спустя три месяца, после непопадания венесуэльской национальной команды в межконтинентальные стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2026, диктатор Мадуро публично высказался о поражении от Колумбии со счетом 3:6, назвав его «болезненным фиаско» и потребовав «реструктуризации» национальной сборной. В течение 24 часов после его комментариев Венесуэльская футбольная федерация отправила в отставку с поста главного тренера сборной аргентинца Фернандо Батисту и весь его штаб. И это вовсе неудивительно, так как для режима Мадуро футбольные оплошности виделись не просто какими-то там техническими просчетами, а непосредственно были связаны с политической доктриной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Корина Мачадо

Многолетняя оппонентка Мадуро Мария Корина Мачадо, ставшая в 2025 году лауреатом Нобелевской премии мира, на которую так активно претендовал президент США Дональд Трамп, неоднократно выражала свою поддержку сборной Венесуэлы, однако рассматривала ее успехи и неудачи как проявление спортивных факторов, а не в качестве политического инструмента.

Во многом из-за такой политической ситуации, сложившейся в Венесуэле, последние успехи тамошнего футбола стоит рассматривать по принципу палки о двух концах. С одной стороны, режим Мадуро старался максимально активно использовать международные футбольные триумфы Венесуэлы как оправдание своего авторитарного правления. Но с другой стороны, «красное вино» в последние годы действительно стало для простых граждан Венесуэлы редким источником радости и солидарности, ненадолго сглаживая политические и экономические разногласия, определяющие повседневную жизнь этого государства.

Пожалуй, именно в этом противоречии и кроется парадокс современного венесуэльского футбола: игра, способная усилить власть репрессивного режима, выступала также символом объединения раздробленной и угнетенной нации. А если так, то есть надежда, что при демократическом правительстве футбол в Венесуэле может стать источником подлинного национального и демократического обновления.

P.S. И несколько возвращаясь к самому началу материала, отметим, что на текущий момент «колония» венесуэльских футболистов в УПЛ насчитывает аж шесть игроков, являясь третьей в списке наиболее крупных для нашей элитарной футбольной лиги (больше в УПЛ только бразильцев – 35 и легионеров из Грузии – 7). Ныне на контрактах в клубах УПЛ значатся: Глейкер Мендоса, Карлос Парако, Андрусв Араухо и Карлос Рохас (все играют за «Кривбасс»), а также Браян Кастильо («Александрия») и Себастьян Кастильо, который буквально на днях присоединился к «Металлисту 1925».