«У них контракты». В Кривбассе отреагировали на демарш легионеров
Владимир Баенко рассказал о разногласиях в клубе
Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о демарше Маттео Аморозо и Глейкере Мендосе Игроки сбежали из Украины из-за террористических атак со стороны России.
«Мендоса вернулся. Ребята очень тяжело восприняли этот террористический акт недофедерации, но мы общаемся с ребятами, стараемся найти правильный подход к ним.
Могу сказать одно: с точки зрения юридической стороны, у них есть контракты.
Венесуэлец Глейкер Мендоса был одним из тех игроков, которые покинули Украину из-за террористических атак России на территории Украины, но впоследствии футболист вернулся в расположение криворожской команды», – сказал Баенко.
Ранее сообщалось, что звездный легионер криворожской команды вылетел до конца сезона из-за травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании
Украинскому боксеру пригрозил бывший боксер Джордж Фокс