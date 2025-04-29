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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 19:49 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:30
910
0

«У них контракты». В Кривбассе отреагировали на демарш легионеров

Владимир Баенко рассказал о разногласиях в клубе

29 апреля 2025, 19:49 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:30
910
0
«У них контракты». В Кривбассе отреагировали на демарш легионеров
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о демарше Маттео Аморозо и Глейкере Мендосе Игроки сбежали из Украины из-за террористических атак со стороны России.

«Мендоса вернулся. Ребята очень тяжело восприняли этот террористический акт недофедерации, но мы общаемся с ребятами, стараемся найти правильный подход к ним.

Могу сказать одно: с точки зрения юридической стороны, у них есть контракты.

Венесуэлец Глейкер Мендоса был одним из тех игроков, которые покинули Украину из-за террористических атак России на территории Украины, но впоследствии футболист вернулся в расположение криворожской команды», – сказал Баенко.

Ранее сообщалось, что звездный легионер криворожской команды вылетел до конца сезона из-за травмы.

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Владимир Баенко Маттео Аморозо Глейкер Мендоса российско-украинская война Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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