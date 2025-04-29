«У них контракты». В Кривбассе отреагировали на демарш легионеров

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о демарше Маттео Аморозо и Глейкере Мендосе Игроки сбежали из Украины из-за террористических атак со стороны России.

«Мендоса вернулся. Ребята очень тяжело восприняли этот террористический акт недофедерации, но мы общаемся с ребятами, стараемся найти правильный подход к ним.

Могу сказать одно: с точки зрения юридической стороны, у них есть контракты.

Венесуэлец Глейкер Мендоса был одним из тех игроков, которые покинули Украину из-за террористических атак России на территории Украины, но впоследствии футболист вернулся в расположение криворожской команды», – сказал Баенко.

Ранее сообщалось, что звездный легионер криворожской команды вылетел до конца сезона из-за травмы.