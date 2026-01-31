Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Экс-вратарь сборной Украины: «Его Куртуа поздравил, это много значит»

Вирт – о магии Трубина

Экс-вратарь сборной Украины: «Его Куртуа поздравил, это много значит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт оценил гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».

«Футбольный бог, который смотрел игру в Лиссабоне, явно был за Бенфику (смеется). Просто какой-то невероятный пазл сложился у Бенфики, и команда Моуринью будет играть в плей-офф раунде Лиги чемпионов. И очень приятно, что именно наш игрок, Трубин, стал главным героем матча.

Что касается гола, то здесь тоже сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, большая удача. Во-вторых, роскошный навес от Аурснеса, ювелирная передача. В-третьих, Реал в дополнительное время играл уже вдевятером и мадридской команде просто не хватило игроков в штрафной, чтобы разобрать персонально всех оппонентов, но это не умаляет заслугу, мастерство Трубина, который очень классно сыграл головой.

Такие удары трудно брать, это я вам, как вратарь говорю, поверьте. Собственно, даже Тибо Куртуа лично поздравил Трубина после игры – дорогое такое стоит», – сказал Вирт.

Бенфика Юрий Вирт Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Тибо Куртуа
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
