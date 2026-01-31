Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ноле выжил. Как это было: Джокович одолел Синнер в полуфинале AO-26
Australian Open
31 января 2026, 02:45 | Обновлено 31 января 2026, 02:50
Смотрите фотогалерею матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

30 января Новак Джокович вырвал победу у Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Ноле. Игра длилась 4 часа и 9 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За поединок Джокович отыграл 16 брейк-поинтов из 18, восемь из которых – в пятом сете.

Sport.ua предлагаем ознакомиться с фотогалереей матча Джокович – Синнер!

Джокович выиграл пятое очное противостояние у Синнера из 11, в частности первое за последние шесть матчей.

В финале Australian Open Ноле поборется с лидером мирового рейтинга АТР Карлосом Алькарасом.

Новак Джокович Янник Синнер фото фотогалерея Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua

