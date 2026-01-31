ФОТО. Ноле выжил. Как это было: Джокович одолел Синнер в полуфинале AO-26
Смотрите фотогалерею матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии
30 января Новак Джокович вырвал победу у Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Ноле. Игра длилась 4 часа и 9 минут.
За поединок Джокович отыграл 16 брейк-поинтов из 18, восемь из которых – в пятом сете.
Джокович выиграл пятое очное противостояние у Синнера из 11, в частности первое за последние шесть матчей.
В финале Australian Open Ноле поборется с лидером мирового рейтинга АТР Карлосом Алькарасом.
