Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 января 2026, 02:14 |
Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде

Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 68). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Ивой Йович, либо с Софией Костулас.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

