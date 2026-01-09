Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде
9 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 68). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Ивой Йович, либо с Софией Костулас.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Анатолий Диденко и одесский «Черноморец» договорились о прекращении сотрудничества