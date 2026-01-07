Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
07 января 2026, 22:53
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

Горняки пытались купить Габриэля Мека

2 Comments
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

«Гремио» начал 2026 год с громкого решения на трансферном рынке.

По информации источника, бразильский клуб отказал «Шахтеру» в продаже 17-летнего таланта Габриэля Мека. Донецкий клуб предлагал около 15 млн евро, однако в Бразилии считают эту сумму заниженной и рассчитывают получить почти вдвое больше.

Руководство клуба убеждено, что интерес со стороны «Ливерпуля» и потенциальная роль игрока в основе позволят поднять цену до уровня около 190 млн бразильских реалов (30 млн евро).

Важную роль сыграла и позиция самого футболиста, который пока не заинтересован в переезде в Восточную Европу.

Falko
О, знову впопугаях. Олійник знайшов нову замануху?
Ответить
+3
Boodya
Ми вже знаємо, що тут в бразильських реалах.
Далі пропоную ціну в гривнях писати, щоб велись люди😂
Ответить
+3
