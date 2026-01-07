Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

«Гремио» начал 2026 год с громкого решения на трансферном рынке.

По информации источника, бразильский клуб отказал «Шахтеру» в продаже 17-летнего таланта Габриэля Мека. Донецкий клуб предлагал около 15 млн евро, однако в Бразилии считают эту сумму заниженной и рассчитывают получить почти вдвое больше.

Руководство клуба убеждено, что интерес со стороны «Ливерпуля» и потенциальная роль игрока в основе позволят поднять цену до уровня около 190 млн бразильских реалов (30 млн евро).

Важную роль сыграла и позиция самого футболиста, который пока не заинтересован в переезде в Восточную Европу.