Клуб Роналду хочет получить от Шахтера десять миллионов евро
«Горняки» узнали ценник на Уэсли
Саудовский «Аль-Наср» получает серьезные запросы по вингеру Уэсли.
За ситуацией внимательно следит «Фламенго», а также сразу несколько европейских клубов – «Шахтер», «Бенфика», «Спортинг», «Олимпиакос», сообщил журналист Экрем Конур.
В 2024 году «Аль-Наср» выкупил 85% прав на бразильца за 18 млн евро и сейчас готов рассмотреть продажу за сумму более 10 млн евро. Ранее саудовцы требовали 15 млн от «Спортинга» и отклонили предложение «Болоньи» в размере 12 млн евро плюс 3 млн бонусами.
В этом сезоне Уэсли провел 15 матчей, в которых сумел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.
