Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Роналду хочет получить от Шахтера десять миллионов евро
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 19:05 | Обновлено 07 января 2026, 19:06
885
0

Клуб Роналду хочет получить от Шахтера десять миллионов евро

«Горняки» узнали ценник на Уэсли

07 января 2026, 19:05 | Обновлено 07 января 2026, 19:06
885
0
Клуб Роналду хочет получить от Шахтера десять миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Саудовский «Аль-Наср» получает серьезные запросы по вингеру Уэсли.

За ситуацией внимательно следит «Фламенго», а также сразу несколько европейских клубов – «Шахтер», «Бенфика», «Спортинг», «Олимпиакос», сообщил журналист Экрем Конур.

В 2024 году «Аль-Наср» выкупил 85% прав на бразильца за 18 млн евро и сейчас готов рассмотреть продажу за сумму более 10 млн евро. Ранее саудовцы требовали 15 млн от «Спортинга» и отклонили предложение «Болоньи» в размере 12 млн евро плюс 3 млн бонусами.

В этом сезоне Уэсли провел 15 матчей, в которых сумел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

По теме:
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Клуб АПЛ готов продать капитана в Манчестер Сити. Но есть условие
ОФИЦИАЛЬНО. Новости для украинцев: Трабзонспор завершил трансфер защитника
Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра) трансферы Шахтер Донецк Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ Экрем Конур
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07 января 2026, 07:11 4
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры

Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07.01.2026, 18:55
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07.01.2026, 16:45
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 2
Футбол
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 2
Бокс
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем