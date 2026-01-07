Клуб Роналду хочет получить от Шахтера десять миллионов евро

Саудовский «Аль-Наср» получает серьезные запросы по вингеру Уэсли.

За ситуацией внимательно следит «Фламенго», а также сразу несколько европейских клубов – «Шахтер», «Бенфика», «Спортинг», «Олимпиакос», сообщил журналист Экрем Конур.

В 2024 году «Аль-Наср» выкупил 85% прав на бразильца за 18 млн евро и сейчас готов рассмотреть продажу за сумму более 10 млн евро. Ранее саудовцы требовали 15 млн от «Спортинга» и отклонили предложение «Болоньи» в размере 12 млн евро плюс 3 млн бонусами.

В этом сезоне Уэсли провел 15 матчей, в которых сумел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

