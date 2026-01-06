Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 18:46 | Обновлено 06 января 2026, 18:49
1133
1

Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер

Джеффиньо заинтересовал «горняков»

06 января 2026, 18:46 | Обновлено 06 января 2026, 18:49
1133
1 Comments
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Джефиньо

Бразильский вингер клуба «Ботафого» Джеффиньо попал в сферу интересов сразу нескольких клубов.

По информации журналиста Экрекма Конура, об условиях трансфера 22-летнего футболиста узнавали «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва) и украинский «Шахтер» – все три клуба готовят официальные предложения.

В то же время неизвестный китайский клуб предложил арендное соглашение, а бразильский «Сантос» выразил заинтересованность в постоянном трансфере.

Сейчас Джеффиньо находится на этапе выбора следующего клуба, а окончательное решение, вероятно, будет принято в ближайшие недели.

По теме:
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Игрок Шахтера стал главной трансферной целью именитого заграничного клуба
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Ботафого Сантос Экрем Конур динамо москва цска москва
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06 января 2026, 11:05 2
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото

Швеция обыграла Чехию и стала лучшей командой турнира

ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Футбол | 06 января 2026, 12:37 9
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера

Лиам Росеньор подписал контракт до 2032 года

«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Футбол | 06.01.2026, 18:50
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Бокс | 05.01.2026, 19:23
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Counselor
Коли вже Шахтар зацiкавиться бразильцем на прiзвище Мудiньо? Вже всiх перебрали... 
Ответить
+1
Популярные новости
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 2
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
04.01.2026, 20:09 6
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем