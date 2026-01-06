Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Джеффиньо заинтересовал «горняков»
Бразильский вингер клуба «Ботафого» Джеффиньо попал в сферу интересов сразу нескольких клубов.
По информации журналиста Экрекма Конура, об условиях трансфера 22-летнего футболиста узнавали «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва) и украинский «Шахтер» – все три клуба готовят официальные предложения.
В то же время неизвестный китайский клуб предложил арендное соглашение, а бразильский «Сантос» выразил заинтересованность в постоянном трансфере.
Сейчас Джеффиньо находится на этапе выбора следующего клуба, а окончательное решение, вероятно, будет принято в ближайшие недели.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швеция обыграла Чехию и стала лучшей командой турнира
Лиам Росеньор подписал контракт до 2032 года