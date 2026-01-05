Украина. Премьер лига05 января 2026, 21:11 |
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса
05 января 2026, 21:11
«Фламенго» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках молодого нападающего, однако столкнулся с жесткой позицией «Шахтера».
В бразильских СМИ появилась информация об интересе клуба из Рио-де-Жанейро к 19-летнему Кауану Элиасу, который сейчас выступает за дончан. Впрочем, до официального предложения дело так и не дошло.
«Шахтер» сообщил, что готов вести переговоры за 113 млн бразильских реалов, что равно 21 млн долларов. Бразильский клуб отказался от трансфера из-за такой суммы.
