Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 21:11 |
2482
3

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

«Фламенго» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках молодого нападающего, однако столкнулся с жесткой позицией «Шахтера».

В бразильских СМИ появилась информация об интересе клуба из Рио-де-Жанейро к 19-летнему Кауану Элиасу, который сейчас выступает за дончан. Впрочем, до официального предложения дело так и не дошло.

«Шахтер» сообщил, что готов вести переговоры за 113 млн бразильских реалов, что равно 21 млн долларов. Бразильский клуб отказался от трансфера из-за такой суммы.

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Фламенго прочитало заголовок на Sport.ua: 113 лімонів? ^^ Відмовляємось 
Ответить
0
Donchanin
Интересно на какую сумму Фла расчитывали, если Шахтер его за 20 купил? 
Ответить
0
Dynamic

тримайте кишені ширше
'
Ответить
-1
