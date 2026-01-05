Трансферная бомба? Сильнейший клуб континента нацелился на хавбека из УПЛ

«Фламенго» интересуется бразильским полузащитником донецкого «Шахтера» Марлоном Гомесом, сообщает издание Pensamengo со ссылкой на журналиста Бруно Кастанья.

По информации источника, 22-летний футболист входит в шорт-лист победителя Кубка Либертадорес 2025.

В сезоне 2025/26 Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется нападающим «Шахтера» Кауаном Элиасом.