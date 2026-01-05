Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба? Сильнейший клуб континента нацелился на хавбека из УПЛ
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 20:32 | Обновлено 05 января 2026, 21:37
4368
4

Трансферная бомба? Сильнейший клуб континента нацелился на хавбека из УПЛ

Марлон Гомес может перейти из Шахтера в Фламенго

05 января 2026, 20:32 | Обновлено 05 января 2026, 21:37
4368
4 Comments
Трансферная бомба? Сильнейший клуб континента нацелился на хавбека из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фламенго» интересуется бразильским полузащитником донецкого «Шахтера» Марлоном Гомесом, сообщает издание Pensamengo со ссылкой на журналиста Бруно Кастанья.

По информации источника, 22-летний футболист входит в шорт-лист победителя Кубка Либертадорес 2025.

В сезоне 2025/26 Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется нападающим «Шахтера» Кауаном Элиасом.

По теме:
На украинца охотится топ-клуб. Рома ошеломила новой ценой на Довбика
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Марлон Гомес Фламенго Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04 января 2026, 20:09 6
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор

Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Футбол | 05 января 2026, 18:52 0
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер

Антонио Пинтус вновь будет работать с основной командой

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05.01.2026, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05.01.2026, 08:03
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Olesya Lopunova
А на фото Изаки.. Это пиз.ц. Ой Профессионализм с большой буквы 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
RomеоBoss
А у чому бомба, я так і не зрозумів вашої думки😅
Ответить
+3
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем