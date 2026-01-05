Трансферная бомба? Сильнейший клуб континента нацелился на хавбека из УПЛ
Марлон Гомес может перейти из Шахтера в Фламенго
«Фламенго» интересуется бразильским полузащитником донецкого «Шахтера» Марлоном Гомесом, сообщает издание Pensamengo со ссылкой на журналиста Бруно Кастанья.
По информации источника, 22-летний футболист входит в шорт-лист победителя Кубка Либертадорес 2025.
В сезоне 2025/26 Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется нападающим «Шахтера» Кауаном Элиасом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор
Антонио Пинтус вновь будет работать с основной командой