Джуд Беллингем в полном шоке от действий вратаря сборной Украины

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем эмоционально прокомментировал поражение мадридцев от «Бенфики» в Лиссабоне, после которого «сливочные» потеряли шанс напрямую выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Англичанин признался, что команда была неприятно удивлена ходом игры.

«Проигрывать так – ужасно. Мы точно не ожидали такого финала [на 90+8-й минуте забил Анатолий Трубин]. Они были значительно более агрессивными.

«Бенфика» выиграла все ключевые единоборства, тогда как «Реал» не справился с базовыми вещами. Мы пропустили слишком простые голы. Я даже не знаю, что думать – это не выглядит хорошо», – подытожил хавбек.