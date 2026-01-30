Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Джуд Беллингем в полном шоке от действий вратаря сборной Украины
Лига чемпионов
Джуд Беллингем в полном шоке от действий вратаря сборной Украины

Трубин забил «Реалу» на 90+8-й минуте

Джуд Беллингем в полном шоке от действий вратаря сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем эмоционально прокомментировал поражение мадридцев от «Бенфики» в Лиссабоне, после которого «сливочные» потеряли шанс напрямую выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Англичанин признался, что команда была неприятно удивлена ходом игры.

«Проигрывать так – ужасно. Мы точно не ожидали такого финала [на 90+8-й минуте забил Анатолий Трубин]. Они были значительно более агрессивными.

«Бенфика» выиграла все ключевые единоборства, тогда как «Реал» не справился с базовыми вещами. Мы пропустили слишком простые голы. Я даже не знаю, что думать – это не выглядит хорошо», – подытожил хавбек.

Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Джуд Беллингем
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
