Джуд Беллингем в полном шоке от действий вратаря сборной Украины
Трубин забил «Реалу» на 90+8-й минуте
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем эмоционально прокомментировал поражение мадридцев от «Бенфики» в Лиссабоне, после которого «сливочные» потеряли шанс напрямую выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Англичанин признался, что команда была неприятно удивлена ходом игры.
«Проигрывать так – ужасно. Мы точно не ожидали такого финала [на 90+8-й минуте забил Анатолий Трубин]. Они были значительно более агрессивными.
«Бенфика» выиграла все ключевые единоборства, тогда как «Реал» не справился с базовыми вещами. Мы пропустили слишком простые голы. Я даже не знаю, что думать – это не выглядит хорошо», – подытожил хавбек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Манчестер Сити» не знал, что «Бенфике» необходимо забить четвертый гол
Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов