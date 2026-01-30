Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЮ охотится на звезду Бундеслиги: готовы заплатить 46 млн евро за защитника
Англия
30 января 2026, 05:43 | Обновлено 30 января 2026, 05:44
Английский гранд вышел на Брауна: трансфер уже близко

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Манчестер Юнайтед» усилило работу по поиску усиления на позицию левого защитника, направив своих представителей в Германию. Как информирует TEAMtalk, приоритетной целью скаутов стал Натаниэль Браун, защищающий цвета франкфуртского «Айнтрахта».

Согласно сведениям источника, весьма вероятно, что 22-летний исполнитель сменит клубную прописку уже ближайшим летом. Потенциальному покупателю придется выложить за трансфер более 46 млн евро. При этом во Франкфурте осознают неизбежность предметного интереса к игроку со стороны представителей английской Премьер-лиги.

В текущем игровом году Браун выходил на поле в 27 поединках в различных соревнованиях, записав на свой счет один забитый мяч и шесть голевых пасов. Трудовой договор защитника с «орлами» действителен до середины 2030 года.

Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
