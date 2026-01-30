МЮ охотится на звезду Бундеслиги: готовы заплатить 46 млн евро за защитника

Руководство «Манчестер Юнайтед» усилило работу по поиску усиления на позицию левого защитника, направив своих представителей в Германию. Как информирует TEAMtalk, приоритетной целью скаутов стал Натаниэль Браун, защищающий цвета франкфуртского «Айнтрахта».

Согласно сведениям источника, весьма вероятно, что 22-летний исполнитель сменит клубную прописку уже ближайшим летом. Потенциальному покупателю придется выложить за трансфер более 46 млн евро. При этом во Франкфурте осознают неизбежность предметного интереса к игроку со стороны представителей английской Премьер-лиги.

В текущем игровом году Браун выходил на поле в 27 поединках в различных соревнованиях, записав на свой счет один забитый мяч и шесть голевых пасов. Трудовой договор защитника с «орлами» действителен до середины 2030 года.